Elena Carnevali presenta il suo programma | Un consulente per la gestione dei cantieri - festival dei quartier - mobili -à, sicurezza e welfare

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Bergamo. Un documento dettagliato e di ampio respiro, che tocca i più diversi temi che riguardano la città. “Vedrai che Bergamo!”, questo il titolo deldel centrosinistrato nella giornata di ieri, martedì 14 maggio, da, candidata sindaco della coalizione di centrosinistra e da tutti i capilista delle 6 liste a sostegno. Un documento frutto dell’ascolto, dello studio e della partecipazione che è stato redatto nell’arco di 6 mesi e che si articola in 14 capitoli e relativi sotto capitoli con tante proposte, puntuali, per affrontare le sfide di oggi e di domani. Dalle grandi trasformazioni urbane al completamento delle infrastrutture per latà sostenibile; dal rilancio della cultura, dello sport e del turismo come motori di sviluppo sociale ed economico ...