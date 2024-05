Edicola Verità | la rassegna stampa del 15 maggio

Superbonus, premierato, il caso Toti e la corruzione in Liguria, ma anche il Festival di Cannes e la finale di Coppa Italia tra Juventus ed Atalanta. Questi alcuni dei temi maggio rmente presenti sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi

Striscia la Notizia attacca la sciamana di Rimini: “Dice ai clienti di saper curare i tumori e li convince a lasciare la chemio” - Striscia la Notizia attacca la sciamana di Rimini: “Dice ai clienti di saper curare i tumori e li convince a lasciare la chemio” - rassegna stampa – Striscia, accuse contro la sciamana. Lei si difende: “Adesso querelo”. La trasmissione tv: “Dice di curare i tumori e convince i clienti a lasciare le terapie mediche ufficiali”. La ...

Rimini. Vice presidente della provincia e suo marito vittime di una rapina in villa - Rimini. Vice presidente della provincia e suo marito vittime di una rapina in villa - rassegna stampa - Rapina in una villetta di Torre Pedrera. “Ladri di fianco al letto con la pistola”. Daniela De Leonardis, vice presidente della ...

Lazio, Luis Alberto separato in casa: rischia l'esclusione con l'Inter e il futuro... - Lazio, Luis Alberto separato in casa: rischia l'esclusione con l'Inter e il futuro... - rassegna stampa - La Lazio non lascerà partire gratis Luis Alberto. Questo è poco ma sicuro: Lotito ha già fissato il suo prezzo che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.