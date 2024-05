Ecco il valore dell’Intelligenza Artificiale Scrive Colosimo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In questo momento storico si apprezza un grande battage mediatico sull’Intelligenzaamplificato dall’utilizzo di massa di alcune tecnologie e dall’incremento deldi diversi titoli azionari entrati d’imperio nei portafogli di fondi ed investitori. Noi stessi addetti del settore tecnologico, ad esempio, conoscevamo da tempo Nvidia per la produzione di circuiti integrati e schede grafiche innovative. In aggiunta le tecnologie Nvidia, tramite l’ausilio della IA, sono in grado di creare, calcolare e disegnare, nell’intervallo di tempo di un battito di ciglia, mondi virtuali simulati di qualità elevata superiore a quella dei nostri sogni e pressoché indistinguibili dalla realtà. La generazione di realtà sintetiche tramite l’IA ha raggiunto traguardi molteplici: gli utenti di Internet, tramite soluzioni spesso gratuite, hanno già simulato ...

