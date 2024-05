Eccesso di fauna selvatica e invasi Coldiretti chiede impegno ai candidati

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sono undici i comuni, tra la Valdinievole e il resto della provincia, chiamati a eleggere il sindaco nella prossima tornata delle elezioni amministrative. Sì tratta di una varietà di realtà che ospitano anche tante aziende agricole.Pistoia fa il punto della situazione. "Come associazione – spiega il presidente Fabrizio Tesi – all’indomani della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature- ci rivolgiamo aisindaco, affinché tengano ben in conto le esigenze del settore primario ed il contributo delle aziende agricola al territorio, in termini di sviluppo economico ed occupazionale e di manutenzione del territorio". I comuni coinvolti ospitano oltre un quarto delle aziende agricole provinciali, 808 (elaborazionisui dati forniti dalla Camera di Commercio di Pistoia e Prato in merito al ...

