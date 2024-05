EA FC 24 SBC Hofmann VS Ederson Showdown Finale UEL Soluzioni

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le SBCedUEL sono disponibili in EA FC 24. Le versioni speciali per la modalità Ultimate Team possono essere riscattate completando le Sfide Creazione Rosa presenti nell’area dedicata. La carta del centrocampista tedesco del Bayer Leverkusen e del centrocampista brasiliano dell’Atalanta possono essere riscattate effettuando l’acceso ad UT entro le 19:00 di mercoledi 22 Maggio. In calce alla notizia potete consultare le miglioriper completare sia la SBC diche diche hanno ricevuto la carta speciale. Completando le Sfide Creazione Rosa dei due calcistori che disputeranno la finalde della UEFA Europa League potete ricevere anche premi aggiuntivi da utilizzare per completare altre ...

