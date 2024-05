È uscito il suo nome Amici 23 - clamoroso su Sarah Toscano a pochi giorni dalla grande finale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Mancanossimialladi23, che andrà in scena sabato 18 maggio 2024. Unache vedrà in gara ben sei alunni, perché durante la finalissima, nell’ultimo scontro tra Mida e, i giudici hanno deciso di portare inanche l’alunna che aveva perso la gara contro il collega. Dustin, Holden, Marisol, Petit e ovviamente Mida esi giocheranno laper portare a casa l’ambito premio che lo scorso anno è andato al ballerino Mattia Zenzola. Stando alle quote dei bookmaker, il favorito è ancora Petit (le cui quotazioni sono scese anche sotto due volte la posta), ma c’è stata unaascesa proprio dell’ultima alunna arrivata in, la cantante ...