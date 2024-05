È ora di tassare gli extraprofitti | i 5 Stelle alla carica sulle banche

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il fallimento l’ha confermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: la tassa suglidelle, dopo la sua riformulazione, è stata un flop completo. Come ampiamente previsto. Lenon hanno versato neanche un euro, come consentito dalle modifichenorma introdotte dstessa maggioranza. Eppure la speranza che il governo si decida ad affrontare le attuali sfide economiche anche tassando chi più ha guadagnato negli ultimi due anni di inflazione, con utili da record, non è stata del tutto accantonata. Non dal Movimento 5, almeno, che prova a incalzare il governo con un presidio sotto al ministero dell’Economia nel quale chiede proprio diglidegli istituti bancari per aiutare chi non ...

