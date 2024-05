Dune | Prophecy - il primo teaser della serie prequel

Un paio di ore fa è stato condiviso il primo trailer di Dune : Prophecy , la serie prodotta da Max, che racconterà la nascita delle celebri Bene Gesserit . È stato anche comunicato il periodo di uscita della serie, ovvero autunno 2024, anche se non è ...

Warner ha rilasciato il primo trailer di Dune: Prophecy, miniserie ambientata nel mondo di Dune, che andrà in onda in autunno sulla piattaforma streaming Max, anche se al momento non è nota una precisa data d’uscita; anche sulla distribuzione ...