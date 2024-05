Dumfries in uscita | l’Inter fa il prezzo! Interesse da due club ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Denzelè l’indiziato numero uno per lasciarein estate. La dirigenza non ha ancora trovato un accordo sul rinnovo e ha già fissato ilper un suo eventuale addio. LA SITUAZIONE ? Se non si trova un accordo sul rinnovo,partirà.è chiara e non è intenzionata a ripetere un Milan Skriniar 2.0. Il laterale olandese non ha ancora trovato un accordo con Viale della Liberazione. Lui chiede cinque milioni di euro, mentrepuò arrivare massimo a quattro. C’è distanza. Da capire se si può arriverà ad una quadra nelle prossime settimane. In caso di esito negativo,lo metterà sul mercato cercando di monetizzare. Ilche ne fanno i campioni d’Italia è di 30 milioni di euro. Di sicuro le pretendenti non ...