Duello tv Schlein-Meloni - da Agcom il via libera solo se accetta la maggioranza dei partiti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Iltelevisivo tra Giorgiaed Ellyin vista delle elezioni Europee di giugno si potrà fare purché il «format siato da una largadelle liste in competizione elettorale». Lo dice l’, investita della vicenda dalla Rai, dalla presidente della Commissione Vigilanza Barbara Floridia e tenendo conto della segnalazione di Michele Santoro. Ma anche dell’interessamento delle altre emittenti televisive, che dopo l’annuncio del confronto giovedì 23 maggio ospitato da Bruno Vespa e le proteste degli altri esponenti politici – Giuseppe Conte ad Antonio Tajani, da Carlo Calenda a Matteo Renzi -, si sono fatte avanti per ospitare l’appuntamento. Secondo Floridia il modello del faccia a faccia proposto da RaiUno rischiava di violare le regole sulla par ...

