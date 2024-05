Duello Meloni-Schlein - l’Agcom | È legittimo solo se accettato dalla maggioranza dei partiti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il faccia a faccia tv tra la premier Giorgiae la segretaria del Pd Ellyin vista delle Europee, in programma per il prossimo 23 maggio a Porta a porta su Rai 1, èai sensi della par condicio“ove il relativo format siada una largadelle liste in competizione elettorale e comunquedelle liste con rappresentanza in Parlamento”. A dirlo è l’Autorità garante nelle comunicazioni (Agcom), rispondendo al quesito sul tema postopresidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, la senatrice del Movimento 5 stelle Barbara Floridia. Martedì, cavalcando le proteste dei leader politici esclusitrasmissione, Floridia aveva inviato una ...