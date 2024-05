Due morti in autostrada | tornavano a casa dopo un colloquio di lavoro

Caccia all’uomo in Francia: si cerca Mohamed Amra, il detenuto in fuga dopo l’assalto al furgone - Caccia all’uomo in Francia: si cerca Mohamed Amra, il detenuto in fuga dopo l’assalto al furgone - La polizia francese sta dando la caccia a un gruppo di uomini armati che hanno ucciso due agenti penitenziari in un attacco a un casello autostradale che ...

Bus precipitato in un dirupo sulle Ande del Perù - Bus precipitato in un dirupo sulle Ande del Perù - Perù: bus cade in un burrone, almeno 16 morti Almeno 16 persone sono morte in Perù quando ... presto mentre il mezzo partito da Lima alla città su un tratto a zigzag dell’autostrada Libertadores, ha ...

Incidente in autostrada, si aggrava il bilancio: due morti e otto feriti - Incidente in autostrada, si aggrava il bilancio: due morti e otto feriti - Le vittime sono un 64enne e un uomo di 32 anni. Uno dei due era il conducente di un furgone rimasto schiacciato tra le lamiere del posto di guida ...