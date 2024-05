Due chili di coca nascosta nella siepe condominiale La polizia avvertita da un cittadino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Mantova, 15 maggio 2024 - Un pacco con due chilogrammi diina nascosto in unaall'interno di un cortile. A ritrovarlo gli agenti della squadra volante di Mantova che poco dopo hanno fermato un uomo, residente nello stesso condominio, che in auto aveva l'attrezzatura per confezionare dosi di droga. E' successo ieri sera ma la questura ne ha dato notizia oggi. Ad avvertire i poliziotti del pacco sospetto è stato uncon una segnalazione al 112. La volante si è recata sul posto e ha trovato lo stupefacente, suddiviso in quattro involucri, nascosti sotto una. Subito dopo gli agenti della Mobile hanno intercettato un uomo già noto nell'ambito dello spaccio di stupefacenti, residente nel medesimo condominio, intento a salire a bordo della propria auto. ...