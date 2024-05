Droga Nascosta nell' Impianto Elettrico | Sequestri e Blitz nelle Case Ater

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Pescara - In undella Polizia locale, quattro panetti di hashish sono stati trovati nascostidi un complesso residenziale. L'operazione è scattata a seguito di segnalazioni di furto di corrente. Il nucleo Giona della Polizia locale ha condotto i controlli, trovando 205 grammi di hashish suddivisi in quattro panetti, nascosti in una scatola di derivazione'area condominiale del complesso popolarea zona sud della città. Le indagini sono in corso per approfondire le attività illecite legate al ritrovamento dellae alle occupazioni abusive segnalate. L'alloggio in questione è stato posto sotto sequestro, rivelando che l'ingresso era stato murato e successivamente abbattuto per permettere l'accesso abusivo. ...