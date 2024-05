Dramma in Irpinia - trovato morto in casa da 10 giorni

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 64enne dilbore, in provincia di Avellino, è statosenza vita nella sua abitazione al centro del piccolo comune irpino. Da almeno diecinon si avevano sue notizie. Amici e conoscenti hanno fatto scattare l’allarme. Nell’abitazione di via Pietro Paolo Parzanese sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda che dopo aver forzato l’ingresso hannoil corpo senza vita in decomposizione sul letto. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino che hanno trasmesso una informativa alla Procura di Benevento. L’uomo sarebbea causa di un malore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il 14enne che si era allontanato da casa a Prato martedì 30 aprile è stato Ritrovato a La Spezia . I familiari avevano segnalato la sua scomparsa e da due giorni non si avevano sue notizie. Il giovane, per fortuna, è stato Ritrovato in buona salute ...

Pescara - Una terribile Tragedia ha colpito il quartiere San Donato di Pescara , dove un Neonato di poche settimane è stato Trovato Senza Vita in Casa . I genitori hanno lanciato l'allarme quando si sono resi conto che il bambino non respirava, e ...

64enne trovato morto in casa nell'Avellinese - 64enne trovato morto in casa nell'Avellinese - Un uomo di 64enne di Casalbore, in provincia di Avellino, è stato trovato senza vita nella sua abitazione al centro del piccolo comune irpino. Da almeno dieci giorni non si avevano sue notizie. Amici ...

Sam Altman spegne le speranze dei fan: niente browser con ChatGPT - Sam Altman spegne le speranze dei fan: niente browser con ChatGPT - Sam Altman ha commentato i rumor delle scorse ore spiegando che OpenAI non rilascerà alcun browser con ChatGPT, ma lunedì ci sarà comunque un keynote.

Uomo trovato privo di vita in una abitazione di Ispica - Uomo trovato privo di vita in una abitazione di Ispica - ISPICA – È stato rinvenuto questa mattina un cadavere in via Ruggero Bonghi, nel centro storico di Ispica, nel Ragusano. Si tratta di un 75enne che da giorni non era stato più visto in giro. Tra le ip ...