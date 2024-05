Dosso 11 12 a Savona - azzurra record italiano nei 100

Furlani sigla invece il nuovo primato mondiale U20 nel lungo Savona - Due grandiosi record italiani in un minuto e mezzo, un record del mondo under 20: è un'atletica italiana da urlo al Meeting di Savona a 23 giorni dagli Europei di Roma 2024. ...

Rimane incastrato in un macchinario: morto un operaio in un’azienda a Fornaci di Barga - Rimane incastrato in un macchinario: morto un operaio in un’azienda a Fornaci di Barga - Incidente mortale sul lavoro nel tardo pomeriggio di mercoledì alla Kme Europametalli di Fornaci di Barga (Lucca), azienda metallurgica per la lavorazione del rame. Da quanto si apprende, un operaio è ...

Atletica, Meeting di Savona stellare: Fabbri, Dosso e Furlani da record! Misure e tempi sensazionali - Atletica, Meeting di savona stellare: Fabbri, dosso e Furlani da record! Misure e tempi sensazionali - Il Meeting di savona 2024 ha regalato grandissimo spettacolo, con una serie di risultati davvero di lusso. Leonardo Fabbri e Zaynab dosso hanno firmato ...

Atletica: straordinaria Dosso, migliora due volte il record italiano sui 100 metri - Atletica: straordinaria dosso, migliora due volte il record italiano sui 100 metri - Al meeting internazionale di savona, sotto la pioggia ... In finale, sull’asciutto, il capolavoro: 11"02 REGGIO EMILIA – Zaynab dosso inizia alla grandissima anche la stagione outdoor di atletica: ...