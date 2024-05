Doppia rapina a Firenze - tre persone finiscono in manette

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – Trearrestate per due distinte rapine avvenute anelle scorse ore. I primi a finire insono stati due uomini di origine marocchina di 21 e 24 anni, fermati nel primo pomeriggio di martedì 14 maggio perché, dopo aver tentato di consumare un furto all'interno della Coop di piazza Leopoldo ed essere stati sorpresi dal personale di vigilanza, hanno tentato a più riprese di evitare di essere bloccati e identificati dai carabinieri già allertati, spintonando e minacciando verbalmente di morte il personale dell'esercizio commerciale intervenuto. Arrestato poi anche un 36enne beninese che nella notte appena trascorsa hato una persona in strada nel quartiere di Novoli. Una donna è infatti stata avvicinata dallo stesso e privata del proprio telefono ...

