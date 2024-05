Dopo Roma anche Parigi - ecco perchè Sinner forse non sarà al Roland Garros

(Di mercoledì 15 maggio 2024) AGI - "Che Jannikpossa partecipare alla prossima edizione delresta una opzione abbastanza difficile".le dichiarazioni del campione azzurro che, alla vigilia degli Internazionali Bnl d'Italia, ha spiegato i motivo del suo forfait, facendo capire che non era affatto sicuro di rientrare per lo slamno, l'AGI ha chiesto a un esperto se il problema disi possa effettivamente risolvere in un paio di settimane. Ci siamo rivolti a Daniele Mazza, specialista in Ortopedia e Traumatologia e medico della Nazionale U21 di calcio maschile. Secondo lo specialista la presenza diale' in forte dubbio per tre motivi. Vediamoli. "Innanzitutto un motivo temporale - spiega ...

Sonego: "Con Sinner ci sentiamo. Sta recuperando per essere in forma per Parigi" - Sonego: "Con sinner ci sentiamo. Sta recuperando per essere in forma per Parigi" - sinner numero 1 nella classifica ATP se... Gli scenari per rubare il primo posto a Djokovic, anche senza giocare il Roland Garros ...

"Sogno arancione. Sei amici e un pazzo amore per Jannik Sinner": il libro dei Carota Boys - "Sogno arancione. Sei amici e un pazzo amore per Jannik sinner": il libro dei Carota Boys - È uscito "Sogno arancione. Sei amici e un pazzo amore per Jannik sinner", il libro dei Carota Boys: ecco la loro storia ...

Sinner al Roland Garros Sonego in conferenza: “Ci stiamo sentendo e…” - sinner al Roland Garros Sonego in conferenza: “Ci stiamo sentendo e…” - Il tennista azzuro ha parlato delle condizioni di Jannik in vista del prossimo torneo in Francia in programma dal 20 maggio al 9 giugno ...