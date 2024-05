Donne in ambiti economico-finanziari - Tinagli | Poche e poco interessate

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - “Ci si interroga sempre sulle politiche di conciliazione, quindi tra lavoro e famiglia. Possono essere tanti i canali attraverso cui si cerca di intervenire in un cambiamento che, a mio avviso deve essere anche, e soprattutto, culturale perché le policies non bastano. Ricerche recenti mostrano, per esempio, come nel 65% dei casi dei nuclei familiari il budget è gestito dall'uomo. La donna èinclusa anche nelle decisioni economiche e familiari. Ma moltesonoalle tematichee, economiche e quindi si fa più fatica anche ad includerle”. Lo ha detto l'onorevole Irene, presidente della commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, partecipando, questa mattina a Milano, alla presentazione dei dati ...

“ Siamo estremamente orgogliosi di essere partner di questo progetto perché L’Oreal si impegna a servizio della bellezza e delle donne da 115 anni e crediamo sia nostro dovere sostenere le donne in tutto sia per aiutarle ad avere successo nel mondo ...

Dal 1979 Lycia è sinonimo di freschezza, efficacia e delicatezza. Azienda Made in Italy da sempre ricerca soluzioni di benessere adatte a tutte le donne, attraverso ingredienti e materie prime di origine controllata per valorizzarne la bellezza. ...

Freschi&vangelisti: un corso di difesa personale per tutte le donne dell’azienda - Freschi&vangelisti: un corso di difesa personale per tutte le donne dell’azienda - Arezzo, 15 maggio 2024 – Freschi&Vangelisti ha attivato una collaborazione con la Casentino Combat per realizzare un percorso gratuito di difesa personale dedicato a tutte le 110 donne che collaborano ...

Molesta le donne e scaraventa a terra i poliziotti: nigeriano rimpatriato - Molesta le donne e scaraventa a terra i poliziotti: nigeriano rimpatriato - A Como un nigeriano è stato arrestato e poi inviato in un Cpr in attesa di rimpatrio. Noto per le molestie sulle donne, durante un controllo di polizia ha picchiato violentemente due poliziotti prima ...

Donne in ambiti economico-finanziari, Tinagli: "Poche e poco interessate" - donne in ambiti economico-finanziari, Tinagli: "Poche e poco interessate" - Roma, 14 mag. (Adnkronos) - “Ci si interroga sempre sulle politiche di conciliazione, quindi tra lavoro e famiglia. Possono essere tanti i ...