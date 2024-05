Sabreen al-Sakani , la neo nata venuta alla luce con un parto cesareo d'urgenza nell'ospedale di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza , non è sopravvissuta. La piccola era nata dopo che sua madre era stata colpita morta lmente nel raid aereo israeliano ...

Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Un tragico incidente strada le quello verificatosi questa notte a Formia, dove una donna è stata travolta ed uccisa mentre attraversa va, pare sulle strisce pedonali, la statale Appia in zona San Pietro. Purtroppo ...

Fiumicino, 10 maggio 2024 – Dramma a Passoscuro ieri sera, quando una donna di circa 70 anni, affetta da demenza senile, è stata uccisa dalla figlia in un apparente raptus di follia. La vittima è stata trasportata all’Aurelia Hospital, ma i medici ...

Femminicidio a Parma: spara in testa alla moglie con un fucile - Questa mattina a Parma si è consumato l'ennesimo femminicidio: una donna è stata uccisa con un fucile dal marito ...

Prende il caffè al bar, poi uccide la moglie davanti alle colleghe: pena ridotta per Pierangelo Pellizzari, dall'ergastolo a 19 anni - Non dovrà scontare l'ergastolo Pierangelo Pellizzari, il vicentino di 62 anni che ha ucciso la moglie, Rita Amenze, con tre colpi di pistola esplosi nel parcheggio della ditta dove ...

Donna uccisa con colpo di fucile, arrestato il marito - Una donna uccisa con un colpo di fucile sparato dal marito 76enne. È accaduto a Parma, prima periferia, questa mattina. L'uomo avrebbe chiamato la Polizia autodenunciandosi. È stato arrestato. (ANSA).