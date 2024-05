Donna anziana morta investita a Napoli in via Labriola - conducente in fuga | quale auto si sta cercando

Un’anziana tenta di attraversa re la strada, un’ auto si ferma per farla passare. Ma, mentre sta attraversa ndo, viene investita da un’altra macchina che sopraggiunge velocemente. Il conducente della seconda auto non si ferma e scappa via. La donna ...

Un’auto si ferma per farle attraversa re. L’altra che sopraggiunge, la investe, la uccide , e fugge via. E’ morta così una donna , Rita Rollini, a Napoli . Adesso è caccia al pirata della strada . L’incidente mortale è avvenuto in via Labriola, ...

Bimbo ucciso dalla madre: il marito, è un mostro - Bimbo ucciso dalla madre: il marito, è un mostro - "Non ha avuto il coraggio di abortire, e l'ha ucciso dopo... è un diavolo, un mostro, che ha ingannato me, mio figlio, e anche i periti". (ANSA) ...

Napoli, corsi per donne e campo estivo per bambini al rione Sanità - napoli, corsi per donne e campo estivo per bambini al rione Sanità - Due corsi destinati alle donne, tre attività sportive per i giovani ed un campo ... coordinatore nazionale delle Fiamme Oro napoli; Melania Cimmino, direttore della fondazione di Comunità San Gennaro ...

Morti evitabili. Al Sud dati sopra la media nazionale. Fenomeno particolarmente elevato a Napoli. Il rapporto annuale Istat - Morti evitabili. Al Sud dati sopra la media nazionale. Fenomeno particolarmente elevato a napoli. Il rapporto annuale Istat - Con la fine della pandemia, il calo della mortalità si traduce in un recupero di 6 mesi della speranza di vita alla nascita, fino a 83,1 anni, confermando come il nostro sia uno dei Paesi in cui in me ...