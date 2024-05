Don Mazzi evacuato per l’esondazione del Lambro | Emergenza irrisolta da anni - è una condanna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Milano – Exodus di nome e, purtroppo, di fatto. Per la comunità di recupero per tossicodipendenti di don Antonioin quarant’di vita al parcol’evacuazione è ormai un’abitudine. “Quest’anno ci hanno già trasferito otto volte. Nelle altre occasioni però la situazione non era grave come questa”, racconta don. L’evacuazione Dentro la struttura del parco ci sono circa 20 ragazzi ospiti e altri 20 tra educatori e personale amministrativo. “Nella serata di martedì la Protezione civile ci ha fatto abbandonare gli edifici. Ora sono tutti a Garlasco”. Nella cittadina pavese Exodus ha un altro centro, aperto nel 1998, che ospita 10 giovani tra i 14 e i 21. “I ragazzi del parcosono stati ammassati lì. Ci hanno detto che non potremo rientrare almeno fino a ...