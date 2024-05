Domenica escursione ‘Tra Capelvenere e Vulcanelli’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Organizzata dall’associazione ‘Rigirando le Marche’, si terràcon ritrovo alle 9,30 l’che si svolgerà fra i comuni di Massa Fermana, Montappone e Monte Vidon Corrado. Una passeggiata ambientale adatta a bambini e adulti lungo sentieri ancora poco battuti alla scoperta della fauna e flora locale fino a raggiungere un noto vulcanallo di fango denominato in dialetto ‘Vullicarù’, un luogo ricco di fascino con il supporto della guida naturalistica Nazzareno Polini e guide abilitate che richiama appassionati da tutto il territorio. Tutto il percorso verrà effettuato in circa 2 ore pause escluse e consentirà un contatto stretto a contatto con la natura con un persone comunque agevole anche per i bambini. Il luogo verrà indicato prima della partenza agli ...