Domanda fraintesa sul Napoli - Spalletti chiede scusa e abbraccia la giornalista | l’accaduto VIDEO

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana ed ex, Luciano, è tornato a parlare. Arrivano le scuse alla, e poi le parole sulla stagione complicata degli azzurri. Ilviaggia spedito verso il termine di questa stagione, che purtroppo è stata tutt’altro che positiva. Gli azzurri hanno avuto un crollo vertiginoso in quest’annata, che nessuno si aspettava, soprattutto dopo la netta conquista dello scudetto nella passata stagione. Gli addii di Lucianoe Cristiano Giuntoli sicuramente hanno inficiato sul calo degli azzurri, che hanno perso due punti di riferimento importanti. Sull’annata complicata degli azzurri si è espresso proprio l’ex allenatore ed attualle C.T. della Nazionale italiana, non prima però di essersito con una ...

Le parole di Luciano Spalletti , ct dell’Italia, in vista degli Europei in programma in estate. tutti i dettagli Luciano Spalletti prima dell’evento Sport Human Factor a Roma. La sua prima riflessione è stata sull’annata del Napoli . Napoli – ...

