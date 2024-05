Dl Agricoltura | Mattarella firma ed emana decreto**

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato edto il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 6 maggio scorso contenente disposizioni per le imprese agricole, della pesca e dell?acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Il testo nei giorni scorsi era stato oggetto di un’interlocuzione tra Governo e Presidenza della Repubblica su alcuni punti ritenuti critici dal Quirinale. L'articolo CalcioWeb.

Mbappé: "io all'Olimpiade Non dipende solo da me" - Mbappé: "io all'Olimpiade Non dipende solo da me" - "Se partecipero' all'Olimpiade di Parigi utti conoscono la situazione, non e' una decisione che dipende da me. Qualunque cosa accada, ...

Meloni rinvia le nomine di Cdp, Rai e Fs per fare i conti con Salvini dopo le europee. E sente Mattarella - Meloni rinvia le nomine di Cdp, Rai e Fs per fare i conti con Salvini dopo le europee. E sente mattarella - La premier alla ricerca di una cifra elettorale fra dubbi e mosse come quella con Leotta. Domenica vola a Madrid all'evento di Vox per Ecr. Intanto la sorella Arianna parte con un tour. I big si tengo ...

Mattarella riceve Juve e Atalanta, finaliste Coppa Italia, in dono le magliette con il suo nome - mattarella riceve Juve e Atalanta, finaliste Coppa Italia, in dono le magliette con il suo nome - (Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2024 Il Presidente mattarella ha ricevuto al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia, Juventus e Atalanta, e ha ricevuto in omaggio le magliette delle due ...