Disforia di genere - presidente Aifa | Su triptorelina dati inconcludent - al via rivalutazione

Disforia di genere, presidente Aifa: "Su triptorelina dati inconcludenti, al via rivalutazione" - disforia di genere, presidente Aifa: "Su triptorelina dati inconcludenti, al via rivalutazione" - Nisticò: 'In dati Careggi assenza segnali di sicurezza in seguito ai controlli endocrinologici dell'intero gruppo di pazienti' ...

Disforia di genere, cosa ha detto il presidente Aifa sul caso dell’ospedale Careggi e sulla triptorelina - disforia di genere, cosa ha detto il presidente Aifa sul caso dell’ospedale Careggi e sulla triptorelina - In Commissione Affari sociali della Camera si sono svolte oggi alcune audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni sulla definizione ...

È sempre Cartabianca, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni - È sempre Cartabianca, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni - Nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo "È sempre Cartabianca". In onda oggi, martedì 14 maggio, dalle 21.25 su Rete 4, la nuova puntata dedica ampio spazio alle imminenti elezioni europee e ...