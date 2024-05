Disforia di genere - presidente Aifa | Su triptorelina dati inconcludent - al via rivalutazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) – “Alla luce deiscientifici che ad oggi rimangonoi sul rapporto beneficio-rischio per gli adolescenti con disturbo didi, l’rimane vigile e sensibile all’evoluzione del contesto scientifico internazionale e avvierà una discussione e unasull’inclusione dellanell’elenco dei medicinali istituiti ai sensi della legge 648 del 1996, di concerto con l’istituendo tavolo del ministero della Salute e con le principali società scientifiche coinvolte, la Società italiana di endocrinologia, la Società italiana di andrologia e medicina della sessualità, e la Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica. La scienza è in continua evoluzione e sono necessarie evidenze ...

In Commissione Affari sociali della Camera si sono svolte oggi alcune audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni sulla definizione di linee guida in materia di Disforia di genere . Il presidente dell' Aifa Nisticò ha detto ...

Disforia di genere, presidente Aifa: "Su triptorelina dati inconcludenti, al via rivalutazione" - disforia di genere, presidente Aifa: "Su triptorelina dati inconcludenti, al via rivalutazione" - Nisticò: 'In dati Careggi assenza segnali di sicurezza in seguito ai controlli endocrinologici dell'intero gruppo di pazienti' ...

Disforia di genere, cosa ha detto il presidente Aifa sul caso dell’ospedale Careggi e sulla triptorelina - disforia di genere, cosa ha detto il presidente Aifa sul caso dell’ospedale Careggi e sulla triptorelina - In Commissione Affari sociali della Camera si sono svolte oggi alcune audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni sulla definizione ...

È sempre Cartabianca, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni - È sempre Cartabianca, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni - Nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo "È sempre Cartabianca". In onda oggi, martedì 14 maggio, dalle 21.25 su Rete 4, la nuova puntata dedica ampio spazio alle imminenti elezioni europee e ...