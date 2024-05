Disforia di genere - nuova interrogazione di Gasparri sul centro di Careggi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Firenze, 15 maggio 2024 –al ministero della Salute da parte del presidente dei senatori di Forza Italia Maurizioper approfondire quello che avviene aldididi"In seguito alle criticità emerse dall'ispezione del Ministero della Salute all'ospedaledi Firenze, nate dalle mie interrogazioni sull'uso della triptorelina per il trattamento delladinei bambini, è stato rivolto un invito alla Regione Toscana a porre in essere, entro un termine definito, una serie di azioni correttive puntualmente individuate”. "La Regione – continua– è chiamata poi a riferire gli esiti al Dicastero. Sembra però che il ...

Nisticò: "In dati Careggi assenza segnali di sicurezza in seguito ai controlli endocrinologici dell'intero gruppo di pazienti" "Alla luce dei dati scientifici che ad oggi rimangono inconcludenti sul rapporto beneficio-rischio per gli adolescenti ...

(Adnkronos) – "Alla luce dei dati scientifici che ad oggi rimangono inconcludenti sul rapporto beneficio-rischio per gli adolescenti con disturbo di Disforia di genere , l' Aifa rimane vigile e sensibile all'evoluzione del contesto scientifico ...

Sono ben 29 i membri scelti, tra funzionari dei ministeri alla Salute e alla Famiglia, esperti di bioetica e professionisti. “Troppe disomogeneità di cura in Italia”. E intanto Aifa prepara una stretta sull’uso del farmaco

