Diritto alla riparazione | ecco come funziona

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La televisione si rompe sempre dopo la scadenza della garanzia. Lo smartphone nonpiù, ma non si può aspettare settimane per averlo indietronuovo. Le cose potrebbero però cambiare presto. Avremo il(Right to Repair). Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva che faciliterà la scelta di riparare la televisione lo smartphone che si sono rotti, invece di buttarli e comprarne nuovi. Gli Stati membri, dopo il sì formale del Consiglio Europeo, avranno due anni per recepire la direttiva e renderla quindi realtà per i cittadini. Ogni anno in Europa spendiamo 12 miliardi di euro per comprare nuovi elettrodomestici e dispositivi, invece di ripararli. Un costo, per i consumatori. E un prezzo caro per l’ambiente: ogni anno produciamo 261milioni di tonnellate di CO2 per ...