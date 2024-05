Dietro il backstage… È venuta fuori quella indiscrezione su Angelina Mango all’Eurovision

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il cantante svizzero Nemo ha vinto l’Eurovision 2024. Il palco della Malmo Arena in Svezia vede il trionfo dell’artista con la canzone ‘The Code’. “Spero che questa competizione mantenga la promessa di schierarsi per la pace e la dignità di ogni persona in questo mondo”, ha detto Nemo, artista che si è definito ”non binario”, termine che indica il non riconoscersi strettamente né nel genere maschile né in quello femminile e in inglese si riferiscono a se stessi con i pronomi they/them (loro/essi), cantante che rappresentava l’Italia, è arrivata settima nella classifica finale, accende la serata con la sua voce e la sua energia portando il brano ‘La noia’ con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Nemo ha trionfa davanti alla Croazia e all’Ucraina, mentre il televoto ha permesso alla cantante israeliana Eden Golan – molto discussa la sua ...