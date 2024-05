Dieta mediterranea - addio! - arriva il primo libro dimagrante che smonta il mito del regime alimentare più celebre al mondo – L’ESTRATTO IN ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In libreria ilromanzo “” dell’editoria italiana: “!” del giornalista, scrittore e polemista Paolo Guzzanti (Aliberti editore, disponibile dal 15 maggio). “In questosi parla, male, della. O meglio, si parlerebbe della, se solo esistesse. Perché le caratteristiche principali dellasono due: la prima è quella di non esistere, la seconda, che deriva direttamente dalla prima, è quella di non essere mai stata praticata da nessuno”. Ad avvisarci è Alberto Grandi, direttore del marchio Wingsbert House per Aliberti, che firma anche la prefazione a questo volume e che è a sua volta tornato ...