Dieta - la segue un italiano su due ma predomina il fai da t - tendenza preoccupante

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lafai da te continua ad avere la meglio tra gli Italiani che vogliono seguire un regime per dimagrire. La consapevolezza riguardo l’importanza di un’alimentazione sana e controllata sta crescendo tra gli italiani, come dimostra l’ultima indagine dell’Osservatorio Sanità di UniSalute in collaborazione con Nomisma. Tuttavia, emerge unaverso il “fai da te” piuttosto che la consulenza di specialisti. Gli Italiani prediligono lafai da te – notizie.comSecondo i dati raccolti, più della metà della popolazione italiana (51%) afferma di seguire unao un regime alimentare controllato. Questa percentuale rappresenta un significativo aumento rispetto al 29% registrato nel 2021. Nonostante ciò, solo il 19% si affida a professionisti del settore per la prescrizione delle ...

Ue: incontro von der Leyen-Coldiretti su Pac - Ue: incontro von der Leyen-Coldiretti su Pac - “Un incontro importante quello con la Presidente von der Leyen per ribadire la necessità del comparto agricolo in termini di strategia per il futuro dell’Europa – ha evidenziato il presidente della Co ...

Celiachia, in Italia colpisce oltre 600mila persone - Celiachia, in Italia colpisce oltre 600mila persone - In Italia il 56% della popolazione dichiara di essere affatto o poco informato sulla celiachia e il 30% ritiene che questa condizione patologica non sempre possa essere grave. Una fotografia, quella s ...

La celiachia colpisce oltre 600mila italiani, la metà non lo sa - La celiachia colpisce oltre 600mila italiani, la metà non lo sa - Sono oltre 600mila gli italiani celiaci ma, di questi, solo 250 mila sono i pazienti diagnosticati mentre 350mila ancora non sanno di esserlo. (ANSA) ...