(Di mercoledì 15 maggio 2024) Storia di una ragazza ossessionata dall'immagine, da Instagram e da un successo che passa solo per la forma, questoin corsa per la Palma d'Oro è estetizzante e ambiguo, caratterizzato da uno sguardo poco limpido e sincero sulla realtà che racconta. Ladidi Federico Gironi.

Festival de Cannes 2024 : « Diamant brut » d’Agathe Riedinger, un talent brut sur la Croisette - Festival de Cannes 2024 : « diamant brut » d’Agathe Riedinger, un talent brut sur la Croisette - À 39 ans, la réalisatrice française passée par les Arts déco a ouvert la compétition officielle du Festival de Cannes avec un premier film social ultracontemporain, dans lequel une jeune fille mal-aim ...

Diamant Brut: la recensione del film di Agathe Riedinger in concorso al Festival di Cannes 2024 - diamant Brut: la recensione del film di Agathe Riedinger in concorso al Festival di Cannes 2024 - diamant Brut recensione del film vi diciamo di cosa parla e com'è il film di Agathe Riedinger in concorso al Festival di Cannes 2024 critica di diamant Brut ...

Festival de Cannes 2024 : qui est Agathe Riedinger, dont le premier film « Diamant Brut » est en lice pour la Palme d’or - Festival de Cannes 2024 : qui est Agathe Riedinger, dont le premier film « diamant Brut » est en lice pour la Palme d’or - Jacques Audiard, Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Christophe Honoré, Paolo Sorrentino… Cette année encore, les candidats à la Palme d’or sont des habitués de la Croisette. Et pourtant, parmi le ...