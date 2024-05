Di Cesare - Lollobrigida neohitleriano | ma non c' è offesa secondo il tribunale La professoressa prosciolta dall' accusa di diffamazione

Soddisfatta, e ci mancherebbe. Ma non rinuncia a un po’ di sano vittimismo e a lanciare nuovi anatemi contro il pericolo nero. Donatella Di Cesare , docente filosofa militante, è stata prosciolta dall’accusa di diffamazione ai danni di Francesco ...

Prosciolta la prof. Donatella Di Cesare che definì il ministro Lollobrigida neo-hitleriano - Prosciolta la prof. Donatella Di cesare che definì il ministro lollobrigida neo-hitleriano - Il Tribunale monocratico di Roma ha emesso sentenza di non doversi procedere perchè “il fatto non costituisce reato” nei confronti di Donatella Di cesare, filosofa e docente alla Sapienza di Roma, rin ...

