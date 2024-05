Detenzione e vendita di orologi contraffatti - 58enne denunciato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio svolti nel capoluogo finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, nella mattinata, una pattuglia dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, notava in via Raffaele Delcogliano una persona sospetta a bordo di un'autovettura in sosta nei pressi di un esercizio commerciale. A seguito di un controllo è emersa la sussistenza a carico dell'uomo, unresidente nella provincia di Napoli, di numerosi pregiudizi penali e di polizia per reati contro il patrimonio, nonché plurimi fogli di via da altri comuni del territorio italiano. Lo stesso, inoltre, non era in grado di fornire spiegazioni circa la sua presenza nel Comune di Benevento ove non figurano rapporti di lavoro o di parentela. Veniva effettuata, pertanto, una perquisizione personale estesa al veicolo che ...