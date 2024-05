Desio si gode un’altra Aurora in Serie B | L’orgoglio a canestro - il cuore nel vivaio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La salvezza ottenuta ai playout contro Salerno non è cosa da poco nel terzo campionato italiano di basket. E si continua a lavorare sule sul coinvolgimento della città, specie ora che è obbligatorio giocare in un palasport enorme quale è il PalaFitLine. Tocca tanti punti Ivan Papaianni, quasi 53 anni di cui una ventina spesi da presidente dell’, il primo, questo, anche da vice-presidente di Lega Nazionale Palla. Obiettivo raggiunto, quindi? "Certo. All’inizio poteva essere scontato, ma non lo è stato. E ragionandoci è un bell’obiettivo. Facevo una riflessione nel weekend a Salerno: questo è il campionato di più alto livello che l’disputa dal 1998 a oggi. Ed esserci ancora ha un valore molto alto". Magari qualcuno si aspettava di più... "Partiamo da 12 mesi fa ...