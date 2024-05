Design | se l' idraulica regala ispirazioni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’ambiente bagno è tra quelli che ha subito maggiori trasformazioni negli ultimi anni. Non sono stati ripensati solo rubinetti e sanitari, ma è stato dato un valore architettonico ad ogni elemento costitutivo di questa stanza. Ora, la riflessione si concentra su temi ecologici e anti spreco. Perché l’acqua è fonte preziosa e dobbiamo educarci a non sprecarla. Da luogo simbolo di intimità e pudore a spazio di ispirazione, progettato in continuità estetica e formale con il resto della casa, l’ambiente bagno ha assistito negli anni a una «demolizione concettuale e a una completa ricostruzione», come ha spiegato l’architetto Roberto Palomba, capofila tra gli artefici di questo cambiamento che ha generato nuovi modelli in cui poi si sono cimentate anche le aziende dell’arredobagno. «I progettisti hanno modificato i valori di questo spazio, prima di tutto ridisegnando le ...