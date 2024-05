Denunciò l’esposizione all’amianto in Rai Ex dipendente stroncato da un tumore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Non ce l’ha fatta Mariusz Marian Sodkiewicz, il 62enne exdella Rai è morto a causa di undovuto al. A marzo l’uomo, che per alcuni anni ha lavorato nella sede di viale Mazzini dell’azienda a Roma, aveva presentato un esposto ai magistrati capitolini per chiedere "di individuare e giudicare i dirigenti responsabili per la mancata protezione dei dipendenti esposti". Sulla vicenda, che segue di pochi giorni l’annuncio del giornalista Franco Di Mare che ha denunciato di essere affetto da mesotelioma perdopo essere stato inviato dalla Rai in zone di guerra, gli inquirenti hanno avviato un procedimento per lesioni personali colpose: una fattispecie che potrebbe aggravarsi alla luce del tragico epilogo per lo stesso ...