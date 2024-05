(Adnkronos) – I casi di Dengue in Brasile hanno superato nel 2024 la cifra record di 4 milioni : "Il numero più alto mai registrato per l'infezione trasmessa dalle zanzare dal 2000, quando è cominciata la sorveglianza", ha riferito il ministero della ...

Dengue, stimati fino a 400 milioni di casi l'anno: ok Oms a secondo vaccino - dengue, stimati fino a 400 milioni di casi l'anno: ok Oms a secondo vaccino - L'uso di TAK-003 è raccomandato nei bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 16 anni in ambienti con elevato carico di dengue e intensità di trasmissione. Il vaccino deve essere somministrato secondo ...

L’Oms prequalifica un nuovo vaccino contro la dengue - L’Oms prequalifica un nuovo vaccino contro la dengue - Un nuovo vaccino per la dengue ha ricevuto lo scorso 10 maggio la prequalificazione dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. TAK-003 è il secondo vaccino contro la dengue ad essere prequalificato ...

