Demiral | 'In Italia tornerei volentieri Su Yildiz e Koopmeiners'

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Manca poco alla finalissima di Coppatra Atalanta e Juventus, che andrà in scena oggi alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. In vista...

Demiral: "Chiesa sta tornando in forma. Gasp Non ci andrei a cena" - demiral: "Chiesa sta tornando in forma. Gasp Non ci andrei a cena" - L'attenzione è rivolta ai singoli. Uno su tutti, Federico Chiesa. "Lui è un top player - dice demiral - Sta tornando in forma come nella sua prima stagione alla Juve, quando anche Cristiano Ronaldo ...

Demiral: "Gasperini umanamente non mi piace: gli preferisco Sarri e altri due" - demiral: "Gasperini umanamente non mi piace: gli preferisco Sarri e altri due" - Merih demiral, ex calciatore dell'Atalanta, ha parlato così di Gian Piero Gasperini: 'Quando è andato via non l'ho salutato, a me non piace il suo modo di trattare i giocatori'.

Demiral: 'Ronaldo stravedeva per Chiesa, Yildiz unico, è il mio fratellino. Koopmeiners Mi chiedeva della Juventus' - demiral: 'Ronaldo stravedeva per Chiesa, Yildiz unico, è il mio fratellino. Koopmeiners Mi chiedeva della Juventus' - Merih demiral racconta la finale di Coppa italia. O meglio, i suoi protagonisti. L'ex difensore di Juventus e Atalanta ha parlato alla Gazzetta dello Sport.