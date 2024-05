De Gregori | L’adattamento di ‘Vincent’? Non avevo capito che si riferisse a Van Gogh

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 15 maggio 2024) foto di Daniele BarracoROMA – “Vuoi sapere perché vengo qua? Perché si suona”, così Francesco Dea Radio2 Social Club, in onda domani su Rai2 dalle 8.45. Tra grande musica dal vivo, aneddoti e risate, il cantautore si è raccontato ai microfoni di Luca Barbarossa e Andrea Perroni, dai primi anni come ragazzo di bottega nella “It” di Francesco Micocci, ad oggi: “Ti parlo degli anni ’70,ritagliato una delle rare foto di De André che era ancora sconosciuto e la portavo dal barbiere per farmi fare i capelli come i suoi. Ioi boccoli, allora con il phon me li facevo stirare ma duravano mezz’ora”, ha rivelato De. E a proposito di De André ha raccontato: “Mi impose di cantargli la parodia chescritto della ‘Guerra di Piero’, io ero agitato, lui si divertì molto, quindi o ...