Ddl cybersicurezza - aula Camera approva con 149 sì

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (askanews) – L’dellahato in prima lettura il ddlcon 149 sì, 8 no e 109 astenuti. Avs ha votato contro, Pd, M5s e Italia Viva si sono astenuti lamentando soprattutto l’assenza di risorse per finanziare le misure previste dalla legge. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. Tra le novità previste dal provvedimento, raddoppio delle pene per l’accesso abusivo ai sistemi informatici, obbligo per le Pubbliche amministrazioni di notificare entro 24 ore all’Agenzia per la(Acn) gli attacchi informatici subiti, nomina di un referente per la cybersecurity in ogni ente pubblico, rafforzamento delle funzioni dell’Agenzia ma nessuno stanziamento di risorse. L'articolo proviene da Ildenaro.it.