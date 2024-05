Davide Patron e l’arresto cardiaco in treno | Serve un’altra operazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’esperienza del tiktoker, celebre sui social grazie ai suoi suggerimenti per migliorare il proprio inglese, è da incubo. Salvato in extremis grazie a una manovra di primo soccorso esercitata da una persona che si trovava in viaggio con lui. È lo stessoa raccontarlo dal letto dell’ospedale in cui è stato ricoverato subito dopo. Inizialmente si è creduto fosse andato tutto bene, ma non è così. Il tiktoker dovrà subire una nuovaperché la prima non è andata a buon fine. Oggi “il prof” sta cercando di riprendersi il prima possibile “per tornare a postare le pillole di inglese” sui social. Con una foto che lo ritrae nel letto ospedaliero,ha fatto sapere che “l’non è andata a buon ...

