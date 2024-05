Malore improvviso per il prof di inglese da un milione di follower su TikTok, Davide Patron . Il docente, diventato molto famoso sui social, ha infatti avuto un arresto cardiaco mentre saliva su un treno in Francia. A raccontarlo è stato lui ...

L’esperienza del tiktoker Davide Patron , celebre sui social grazie ai suoi suggerimenti per migliorare il proprio inglese, è da incubo. Salvato in extremis grazie a una manovra di primo soccorso esercitata da una persona che si trovava in viaggio ...

Davide Patron, un altro intervento al cuore per il tiktoker: “L’operazione non è andata a buon fine” - davide patron, un altro intervento al cuore per il tiktoker: “L’operazione non è andata a buon fine” - "Niente, - si legge su una storia di Instagram di davide patron - l'operazione non è andata a buon fine. Ci riproveranno oggi o domani. Grazie del supporto". A dare la notizia sempre attraverso i suoi ...

Davide Patron, aggiornamento sulle sue condizioni: la nuova operazione non è andata bene - davide patron, aggiornamento sulle sue condizioni: la nuova operazione non è andata bene - davide patron, noto tiktoker, ha fatto parlare di sé nelle ultime settimane a causa di un drammatico evento che ha sconvolto la sua vita e quella dei suoi fan.

Davide Patron aggiorna i fan sulle sue condizioni: la nuova operazione non è andata bene - davide patron aggiorna i fan sulle sue condizioni: la nuova operazione non è andata bene - Brutte notizie per il tiktoker davide patron. Dopo l’arresto cardiaco, la rianimazione e il ricovero era stato lui stesso a rassicurare i fan prima con una foto e poi con un video nel quale aveva ...