Daniil Medvedev | Deluso per il ko e per non aver difeso il titolo Roland Garros? Dico Nole - Alcaraz o Sinner

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il vincitore della scorsa edizione degli Internazionali di tennis di Roma ha salutato il torneo edizione 2024. Stiamo parlando, ovviamente, diche ieri ha subito una dura sconfitta per mano dello statunitense Tommy Paul con il punteggio di 61 64 in appena un’ora e 14 minuti di gioco. Un passo deciso indietro per il tennista russo che confidava di trovare un minimo di continuità sulla terra, la sua superficie meno amata. Al termine del match contro il numero 16 del ranking ATP il nativo di Mosca ha analizzato in conferenza stampa quanto fatto in campo, non senza parecchio amaro in bocca: “È stata dura. Mentalmente dovevo essere ad un livello superiore. Ho iniziato a calmarmi ed a concentrarmi sulla partita solamente alla fine, ed era ormai troppo tardi. Dovevo fare di più. Mi aspettavo di giocare in maniera differente. All’inizio della ...

