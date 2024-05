Daniele Orsato annuncia il ritiro | “Spaccherò il fischietto” E svela cosa farà subito dopo l’addio

Un anno e due mesi dopo il drammatico malore avuto in palestra, il pugile Daniele Scardina è tornato a parlare : "Vorrei tornare a muovermi come prima"

Arbitri: Orsato ufficializza l'addio dopo gli Europei, ecco cosa farà dopo - Arbitri: Orsato ufficializza l'addio dopo gli Europei, ecco cosa farà dopo - daniele Orsato parla a Sky nel media-day riservato agli arbitri ... Pensiamo step by step per fare il meglio. Che farò dopo aver smesso Credo che spaccherò il fischietto con la solita grinta che mi ...

Dopo Roma anche Parigi, ecco perchè Sinner (forse) non sarà al Roland Garros - dopo Roma anche Parigi, ecco perchè Sinner (forse) non sarà al Roland Garros - daniele Mazza, specialista in Ortopedia e Traumatologia e medico della Nazionale U21 di calcio maschile, spiega all'AGI come sia quasi impossibile ...

Euro 2024, Orsato: "dopo Europei si chiude mia carriera di arbitro" - Euro 2024, Orsato: "dopo Europei si chiude mia carriera di arbitro" - "Per me e' sempre un'emozione e un orgoglio rappresentare gli arbitri italiani, e' un'enorme responsabilita'. Siamo piu' una ...