Damiano è un esempio per tanti altri giovani

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Era evidentemente emozionato, ma ha commosso tutti. Nonostante fosse il suo momento non è voluto rimanere da solo, ma ha dedicato un pensiero ai suoi concittadini.Rosichini ha ricevuto ieri durante la seduta del consiglio comunale, la civica benemerenza dal Comune di Grosseto. Lo sport ha trionfato dalle parole di un fuoriclasse di vent’anni.ha rivolto subito il pensiero a chi lo ha sempre affiancato. "Desidero ringraziare per primi i miei genitori e mia sorella, che hanno sempre creduto in me, il mio allenatore Luca Capone, i miei insegnanti e compagni – ha detto–. L’insegnamento più grande è che non si vince mai da soli. Ringrazio la mia città, i miei concittadini che in un momento di tanta difficoltà per me, mi hanno fatto sentire con infinito affetto cosa significa essere una comunità. So che la forza ...

