Serata ricca di Amichevoli internazionali di lusso, poi da domani di nuovo spazio ai club e l’appuntamento con le nazionali tornerà direttamente a giugno per Euro 2024 . A Francoforte, la Germania batte l’Olanda in rimonta. Gli oranje passano in ...

Dalla Spagna al Belgio, le università isolano Israele. E il boicottaggio comincia a sentirsi - Dalla spagna al belgio, le università isolano Israele. E il boicottaggio comincia a sentirsi - La Conferenza dei rettori delle università spagnole ha approvato la sospensione di tutti gli accordi con università e centri di ricerca israeliani che “non sono impegnati per la pace e il rispetto del ...

Torino: collaudavano sommergibile radiocomandato per trasporto di droga, sgominata organizzazione internazionale - Torino: collaudavano sommergibile radiocomandato per trasporto di droga, sgominata organizzazione internazionale - L'organizzazione era attiva in Ecuador, belgio, Francia, Albania, spagna e Italia. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale, con il supporto dell’Arma ...

Tombino gettato da un cavalcavia in Belgio uccide un camionista - Tombino gettato da un cavalcavia in belgio uccide un camionista - Un camionista rumeno è stato colpito da un tombino di ferro lanciato da un cavalcavia di un’autostrada belga, restando ucciso sul colpo. La moglie era in cabina e il figlio seguiva alla guida di un al ...