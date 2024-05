Dalla rubrica Notizie dall’ASviS - happy planet index | nessun Paese con benessere sostenibile entro i limiti planetari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Antonella Zisa del 6/5/24 dal sito ASviS. Ma per alcuni “vivere bene senza costi per il Pianeta è a portata di mano”. È Vanuatu lo Stato che gestisce meglio le risorse per garantire una vita sana. I Paesi Ue tra i primi dieci. Italia sale al 18esimo posto su 147. Secondo i risultati dell’2024 diffusi il 2 maggio, relativi a 147 Paesi tra cui l’Italia,a nazione ha raggiunto unall’interno di uno spazio di consumo equo. Tuttavia, alcuni Paesi ci si sono avvicinati più di altri, suggerendo che “vivere bene senza costi per il Pianeta è a portata di mano”. Con i dati disponibili fino al 2021, l’(Hpi) del think tank Hot or cool ...