Dal campo Obiettivo Vis - riavere Tonucci

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La Vis Pesaro ha ripreso la preparazione in vista della gara di ritorno della finale playout in programma domenica al "Benelli", il calcio d’inizio sarà dato alle 18. Al Tubaldi ha vinto il match d’andata la Recanatese grazie alla rete messa a segno da Melchiorri. Adesso il primodi mister Stellone è recuperare(foto) e riposizionarlo al centro della difesa biancorossa per dare ancora maggiore solidità al reparto e arginare eventuali pericoli sponda Recanatese. Si prevede una partita con tanta gente sugli spalti considerata l’importanza della posta in palio.